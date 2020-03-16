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Лабораторные тесты подтвердили, что вернувшаяся из Германии жительница Кирова заразилась коронавирусом.

Пришли результаты анализов, коронавирус у женщины подтвердился, — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. У её супруга тест-системой был диагностирован СOVID-19. Его анализы отправлены в лабораторию.

NEWS.ru писал, что 42% работодателей в России принимают меры для защиты от коронавируса. Они ввели запрет на рукопожатия, отменяют командировки сотрудников, также многие работники из офиса переводятся на удалённую занятость. 49% компаний никак не противодействуют COVID-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число случаев заражения коронавирусом в России возросло. Вирус подтверждён у 93 человек, 86 случаев заражения — завозные. Под наблюдением врачей находятся 15 тысяч человек в связи с ситуаций с заболеванием. Они являются абсолютно здоровыми.