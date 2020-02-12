https://static.news.ru/photo/29370810-4e2f-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прекращение пассажирских перевозок в Китай из-за угрозы распространения коронавируса привело к тому, что водители автобусов, возившие туристов в КНР, остались без работы. Всего в сложной ситуации оказались около 2 тысяч человек.

Только в одном «Приморавтотрансе» простаивает более 400 машин, более чем 500 сотрудникам пришлось написать заявление на отпуск без содержания до 1 марта, — сообщил ТАСС председатель Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло.

По его словам, простой длится с 24 января. Когда люди смогут приступить к работе, пока неясно. В связи с этим профсоюз направил обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Перевозчики хотят добиться субсидирования выпадающих доходов, приостановки выплаты кредитов и лизинга на время вынужденного простоя предприятий.

По словам собеседника агентства, кроме водителей, пойти в отпуска без сохранения заработной платы пришлось слесарям, инженерно- техническому персоналу.

Число жертв коронавируса в Китае к 13 февраля превысило 1300, более 60 тысяч заразились, выздоровели более шести тысяч человек.

30 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мероприятиях на границах РФ в связи с распространением коронавируса нового типа. В частности, он постановил закрыть границу на Дальнем Востоке, писал NEWS.ru.