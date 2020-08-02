13 человек умерли от коронавируса в Москве

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 13 человек.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 2 августа в столице было выявлено 242 713 случаев заражения, 664 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 850 870 человек (+5427 за последние сутки), 14 153 пациента погибли (+70 за последние сутки).
Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.
Добавьте наши новости в избранные источники