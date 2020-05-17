Коронавирус диагностирован у муфтия Карачаево-Черкесии

https://static.news.ru/photo/4f819b50-9864-11ea-86b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев заразился коронавирусом. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

По данным телеканала «360», мужчину подключили к подаче кислорода. Медики пока не собираются переводить пациента на ИВЛ.

Ранее муфтий призвал мусульман в Карачаево-Черкесии соблюдать режим самоизоляции и не посещать мечети во время Рамадана. По его словам, верующие могут совершать намаз с семьёй.

NEWS.ru писал, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев переболел коронавирусом. Его супруга и советник Айна Гамзатова рассказала, что медики грамотно выстроили лечение, поэтому Абдулаев избежал подключения к ИВЛ и других проблем.

На 17 мая в России — 281 752 случая коронавирусной инфекции (+9709 за последние сутки), 67 373 человека выздоровели (+4207 за последние сутки). Умер 2631 человек (+94 за последние сутки).