Королевские креветки на гриле за 3 минуты: сочный маринад и идеальная хрустящая корочка — готовим шедевр для пикника

Королевские креветки на гриле за 3 минуты: сочный маринад и идеальная хрустящая корочка — готовим шедевр для пикника

Всего три минуты на гриле — и вы получаете сочное, ароматное блюдо с хрустящей корочкой. Секрет не только в быстром нагреве, но и в правильном маринаде, который делает мякоть нежной. Крупные королевские креветки на шпажках станут звездой любого пикника.

Что понадобится

Креветки королевские (крупные, очищенные) — 12 шт., лайм — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло сливочное — 50 г, соевый соус — 1 ст. л., семена кориандра — 1 ч. л., перец черный горошком — 1/2 ч. л.

Как готовлю

Быстро размораживаю креветки, залив их холодной водой. Если они не очищены, обязательно удаляю панцирь и голову, оставляя лишь хвостик для красоты. Делаю неглубокий продольный надрез на спинке и вытягиваю темную кишечную вену, чтобы не испортить вкус готового блюда.

Затем тщательно промываю креветки под проточной водой и обсушиваю бумажным полотенцем. В ступке толку семена кориандра и черный перец до крупной крошки. Растапливаю сливочное масло в микроволновке, смешиваю его с пропущенным через пресс чесноком, дроблеными специями, соевым соусом и свежевыжатым соком лайма.

Хорошо перемешиваю маринад и погружаю в него подготовленные креветки на 20 минут. Затем нанизываю по 4 шт. на металлические шпажки. Жарю креветки на разогретом гриле (угольном или электрическом) буквально по полторы минуты с каждой стороны. Подаю горячими, украсив дольками лайма.