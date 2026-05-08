День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 12:04

Королевские креветки на гриле за 3 минуты: сочный маринад и идеальная хрустящая корочка — готовим шедевр для пикника

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всего три минуты на гриле — и вы получаете сочное, ароматное блюдо с хрустящей корочкой. Секрет не только в быстром нагреве, но и в правильном маринаде, который делает мякоть нежной. Крупные королевские креветки на шпажках станут звездой любого пикника.

Что понадобится

Креветки королевские (крупные, очищенные) — 12 шт., лайм — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло сливочное — 50 г, соевый соус — 1 ст. л., семена кориандра — 1 ч. л., перец черный горошком — 1/2 ч. л.

Как готовлю

Быстро размораживаю креветки, залив их холодной водой. Если они не очищены, обязательно удаляю панцирь и голову, оставляя лишь хвостик для красоты. Делаю неглубокий продольный надрез на спинке и вытягиваю темную кишечную вену, чтобы не испортить вкус готового блюда.

Затем тщательно промываю креветки под проточной водой и обсушиваю бумажным полотенцем. В ступке толку семена кориандра и черный перец до крупной крошки. Растапливаю сливочное масло в микроволновке, смешиваю его с пропущенным через пресс чесноком, дроблеными специями, соевым соусом и свежевыжатым соком лайма.

Хорошо перемешиваю маринад и погружаю в него подготовленные креветки на 20 минут. Затем нанизываю по 4 шт. на металлические шпажки. Жарю креветки на разогретом гриле (угольном или электрическом) буквально по полторы минуты с каждой стороны. Подаю горячими, украсив дольками лайма.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.