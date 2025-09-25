Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:45

Коробка лучше любой игрушки: ученые раскрыли секрет предпочтений кошек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любовь кошек к картонным коробкам объясняется глубокими инстинктивными потребностями и особенностями поведения этих животных. Это явление имеет несколько научных обоснований, связанных с естественными потребностями кошачьих в безопасности и комфорте.

Основная причина заключается в инстинктивной потребности в укрытии — коробка создает ощущение защищенности и позволяет наблюдать за окружающим миром из безопасного места. Второй фактор — терморегуляция, картон помогает сохранять тепло, что особенно важно для комфортного отдыха. Третья причина — снижение стресса, замкнутое пространство уменьшает тревожность у кошек в незнакомой обстановке. Четвертый аспект — охотничий инстинкт, коробка служит идеальным местом для засады во время игр. Пятая причина — потребность в маркировке территории, кошки оставляют свой запах на картоне, метя пространство. Важно предоставлять питомцам различные укрытия, включая картонные коробки, специальные домики и полки. Размер коробки должен соответствовать габаритам животного — слишком просторное укрытие не создает желаемого чувства защищенности.

Ранее также сообщалось о способах распознать, как кошка относится к вам. Вот признаки того, что питомец питает к вам теплые чувства.

кошки
питомцы
животные
коты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
