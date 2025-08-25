Корейскую морковь больше не покупаю! Обалденный рецепт закуски за копейки! Острая, ароматная и невероятно вкусная — эта морковь по-корейски станет королевой вашего стола! Готовится недолго, а результат превзойдет все ожидания: хрустящая, в меру острая, с идеальным балансом специй. Забудьте о магазинных вариантах!
Ингредиенты
- Морковь — 700 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Масло растительное — 80 мл
- Уксус 9% — 1,5 ст. л.
- Сахар — 1,5 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Кориандр молотый — 0,5 ст. л.
- Перец красный острый — 0,5 ч. л.
Приготовление
- Морковь натрите на специальной терке для корейских салатов длинной соломкой. Добавьте соль, сахар, красный перец и растолченный в ступке кориандр. Влейте уксус и добавьте пропущенный через пресс чеснок, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы морковь пустила сок.
- Лук крупно нарежьте и обжарьте в раскаленном растительном масле до золотистого цвета, затем извлеките его шумовкой. Горячим ароматным маслом сразу залейте морковную смесь и энергично перемешайте. Дайте салату настояться при комнатной температуре минимум 2 часа, чтобы вкусы полностью раскрылись и соединились.
