25 августа 2025 в 08:30

Корейскую морковь больше не покупаю! Обалденный рецепт закуски за копейки

Корейскую морковь больше не покупаю! Обалденный рецепт закуски за копейки! Острая, ароматная и невероятно вкусная — эта морковь по-корейски станет королевой вашего стола! Готовится недолго, а результат превзойдет все ожидания: хрустящая, в меру острая, с идеальным балансом специй. Забудьте о магазинных вариантах!

Ингредиенты

  • Морковь — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Масло растительное — 80 мл
  • Уксус 9% — 1,5 ст. л.
  • Сахар — 1,5 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Кориандр молотый — 0,5 ст. л.
  • Перец красный острый — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Морковь натрите на специальной терке для корейских салатов длинной соломкой. Добавьте соль, сахар, красный перец и растолченный в ступке кориандр. Влейте уксус и добавьте пропущенный через пресс чеснок, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы морковь пустила сок.
  2. Лук крупно нарежьте и обжарьте в раскаленном растительном масле до золотистого цвета, затем извлеките его шумовкой. Горячим ароматным маслом сразу залейте морковную смесь и энергично перемешайте. Дайте салату настояться при комнатной температуре минимум 2 часа, чтобы вкусы полностью раскрылись и соединились.

Ранее мы готовили теплый салат с печенью и жареным яйцом! Ресторанное блюдо дома.

