https://static.news.ru/photo/165324de-527d-11ea-86bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 16.mvd.ru/Global Look Press

Крымские школьники могут попасть под парламентский контроль после задержания двух подростков за подготовку терактов в учебных заведениях.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что многие проблемы можно предотвратить, если со стороны взрослых будет проявляться контроль и повышенное внимание к каждому ребёнку.

Если ребенок вовлечён, педагог первым поймет, есть ли проблема, — заявил Константинов.

По его мнению, пагубное влияние на подростков оказывает интернет, сообщает ТАСС.

NEWS.ru сообщал, что в Керчи задержали двоих подростков. Они подозреваются в подготовке теракта. На видео допроса, который распространил Центр общественных связей ФСБ, один из задержанных заявил, что хотел взорвать школу. Подросток подчеркнул, что теракт планировали совершить в учебном заведении рядом с железной дорогой. Силовики изъяли у них взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб.