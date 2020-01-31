Врачи доставили в больницу людей, имевших близкие контакты с туристами из Китая, у которых диагностировали коронавирус. Кроме того, медики наблюдают за всеми остальными возможными контактными лицами.
Об этом
Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба. Число заражённых достигло 10 тысяч человек, более 200 погибли.
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