https://static.news.ru/photo/0bb78a20-4444-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи доставили в больницу людей, имевших близкие контакты с туристами из Китая, у которых диагностировали коронавирус. Кроме того, медики наблюдают за всеми остальными возможными контактными лицами.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным ведомства, заражённые граждане КНР переносят заболевание в лёгкой форме. У них нет никаких жалоб.

Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба. Число заражённых достигло 10 тысяч человек, более 200 погибли.