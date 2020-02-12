https://static.news.ru/photo/e7e0ec9a-4e3e-11ea-af40-fa163e074e61_660.jpg Александр Коновалов Фото: Russian Government Press Office/Global Look Press

Председатель Конституционного суда РФ (КС) Валерий Зорькин представил коллегам нового полпреда президента в ведомстве — Александра Коновалова, ранее руководившего Минюстом. До него Кремль в КС представлял Михаил Кротов.

Рады <...> приветствовать начальный этап новой деятельности здесь, в Конституционном суде, Александра Владимировича Коновалова, — цитирует Зорькина РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин назначил Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде в январе 2020 года.

По данным пресс-службы Кремля, также лидер подписал указ о включении Коновалова в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.

КС РФ 13 февраля рассмотрит дело о соответствии конституционным нормам штрафа, которому подвергся пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад». Предприятие якобы нарушило требования транспортной безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин уволил статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации Николая Кондратюка. На его место назначили генерал-майора Виктора Шлемина.