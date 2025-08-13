Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 15:40

Консервирую заготовку для борща с яблоками: можно не готовить всю зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите зимой варить борщ за 15 минут? Эта заготовка с кислыми яблоками — ваш секретный ингредиент! Все овощи уже подготовлены, останется только добавить картошку и мясо. Аромат свеклы с яблочной кислинкой сделает ваш борщ неповторимым.

Нарежьте 600 г свеклы, 800 г капусты, 200 г лука, 350 г моркови и 250 г перца соломкой. 800 г помидоров и 150 г кислых яблок измельчите в блендере. Обжарьте лук с морковью на 125 мл масла, добавьте свеклу и тушите 10 минут. Положите капусту, перец, томатно-яблочную смесь, специи, влейте 250 мл воды. Тушите 25 минут, в конце добавьте уксус и чеснок.

Разложите горячую смесь по стерильным банкам и закатайте. Такая заготовка хранится до года! Зимой просто сварите бульон, добавьте картофель и содержимое банки — борщ готов. Кислые яблоки придают особую свежесть, а гвоздика — тонкий аромат. Попробуйте — и вы больше не захотите готовить борщ по-другому!

Ранее сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
борщ
овощи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Роскомнадзор принял решение по звонкам через Telegram и WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.