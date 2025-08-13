Консервирую заготовку для борща с яблоками: можно не готовить всю зиму!

Хотите зимой варить борщ за 15 минут? Эта заготовка с кислыми яблоками — ваш секретный ингредиент! Все овощи уже подготовлены, останется только добавить картошку и мясо. Аромат свеклы с яблочной кислинкой сделает ваш борщ неповторимым.

Нарежьте 600 г свеклы, 800 г капусты, 200 г лука, 350 г моркови и 250 г перца соломкой. 800 г помидоров и 150 г кислых яблок измельчите в блендере. Обжарьте лук с морковью на 125 мл масла, добавьте свеклу и тушите 10 минут. Положите капусту, перец, томатно-яблочную смесь, специи, влейте 250 мл воды. Тушите 25 минут, в конце добавьте уксус и чеснок.

Разложите горячую смесь по стерильным банкам и закатайте. Такая заготовка хранится до года! Зимой просто сварите бульон, добавьте картофель и содержимое банки — борщ готов. Кислые яблоки придают особую свежесть, а гвоздика — тонкий аромат. Попробуйте — и вы больше не захотите готовить борщ по-другому!

