«Конца и края не видно»: Песков оценил ситуацию с пандемией COVID в России

Власти рассчитывали, что пандемия коронавируса закончится в России через год-полтора после её начала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он признал, что в Кремле ошиблись, давая прогноз, добавив, что пандемии «конца и края не видно». Именно поэтому в стране пришлось продлить действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года.

Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчётах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в России недавно был зафиксирован резкий рост новых случаев COVID-19. Сейчас, по его словам, наблюдается тенденция к снижению.

Комментируя продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года, Песков пояснил, что их приходится всё время продлевать. При этом он указал на то, что отменить данное решение можно в любой момент, когда удастся победить коронавирус.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Согласно документу, вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение шести месяцев не должны будут уходить на самоизоляцию после контакта с заражёнными. Остальные должны уйти на двухнедельную самоизоляцию или же пробыть дома до полного выздоровления, если они заразились. ПЦР-тест необходимо будет сдать всем контактировавшим с больным.