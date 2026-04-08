Кому нужны омлеты, если есть яйца по-малабарски — теперь это наше лучшее воскресное блюдо

Хрустящая золотистая картофельная основа с тмином и куркумой, в которой прячутся нежные яйца, запеченные до идеальной консистенции, — это вам не скучный омлет. Мы полюбили рецепт всей семьей, делюсь им и с вами.

Что понадобится для яиц по-малабарски

Для картофельной основы: 1 кг картофеля, рапсовое масло, мелкая морская соль, луковица, чайная ложка молотого тмина, 1/2 чайной ложки молотой куркумы, 4 яйца, свежая кинза по желанию.

Для чатни: 350 г спелых помидоров, сок лайма (около столовой ложки), чайная ложка хлопьев чипотле (или другого острого перца), 3 зубчика чеснока, 3/4 чайной ложки мелкой соли, столовая ложка рапсового масла.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 200 °C (180 °C с вентилятором). Противень 30×40 см застилаю пергаментом и смазываю маслом. Для чатни смешиваю все ингредиенты в миске, отставляю в сторону.

Картофель натираю на крупной терке (в кухонном комбайне или руками). Выкладываю в миску, перемешиваю руками, оставляю на 5 минут.

Перекладываю картофель, отжимаю. Возвращаю в миску, добавляю тонко нарезанный лук, тмин, куркуму, 4 столовые ложки масла и половину чайной ложки соли. Тщательно перемешиваю ложкой.

Выкладываю смесь на противень, равномерно распределяю до краев. Запекаю 40 минут. Вынимаю противень, делаю обратной стороной ложки 4 неглубоких углубления.

Hазбиваю по яйцу в каждое углубление. Возвращаю в духовку на 10 минут — белки должны схватиться, а картофель стать золотистым. Посыпаю кинзой и морской солью, разрезаю на порции, подаю с чатни.