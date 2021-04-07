Компания Zoom прокомментировала запрет на работу с госорганами РФ

https://static.news.ru/photo/0ff9e458-97da-11eb-b6ec-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek via w/Global Look Press

В компании Zoom ответили на сообщения о запрете для реселлеров продавать корпоративный тариф сервиса для российских государственных органов. В организации рассказали о готовности обслуживать клиентов из России.

Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в СНГ, — говорится в сообщении.

Сейчас компания вырабатывает подход к работе в этом регионе. При этом частные пользователи и компании могут рассчитывать на получение доступа к сервисам Zoom напрямую через сайт системы, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что компания Zoom Video Communications отозвала у российских партнёров право на продажу сервиса российским госорганам. С 31 марта они не имеют права продавать госучреждениям лицензии. Один из партнёров низшего звена предположил, что речь идёт не о временной, а о долгосрочной мере.

Российский сенатор Александр Башкин допустил, что в качестве симметричной меры Zoom может быть заблокирован на территории РФ.

Как писал NEWS.ru, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что отечественный аналог Zoom может появиться к 2022 году. По его словам, в порядке эксперимента правительства платформа уже запущена в пилотных регионах.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что инцидент с Zoom не отразится на работе образовательных учреждений. Приоритет будет отдаваться разрабатываемой российской системе видеоконференций «Сферум».