Компания «Алго Капитал» опровергла сообщения об иске от бизнесмена Смирнова

https://static.news.ru/photo/60995d06-8a49-11eb-a856-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный инвестор Андрей Смирнов никогда не был клиентом компании «Алго Капитал» (прежнее наименование «Норд Капитал»), а также никогда не направлял претензий или исков в адрес компании. Об этом журналистам сообщил представитель ООО «Алго Капитал».

За время существования и ведения активной профессиональной деятельности к ООО «Алго Капитал» не предъявлялись исковые требования со стороны клиентов или иных контрагентов в рамках оказания услуг по доверительному управлению, брокерскому обслуживанию, осуществлению депозитарной и дилерской деятельности, — приводит ТАСС слова представителя компании.

В организации добавили, что «Алго Капитал» осуществляет свою деятельности в соответствии с законодательством России и является членом саморегулируемой организации НАУФОР.

Ранее адвокат Смирнова Андрей Алёшкин заявил о подаче иска к компании на 100 млн рублей. Как сообщил представитель бизнесмена, он был клиентом офшорной компании Nord Capital Financial Advisory Services Ltd.

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на рынке с 2003 года и является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами, брокерской, депозитарной и дилерской деятельности.

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