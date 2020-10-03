Коммунисты сравнили Ленина в мавзолее с мощами святых

https://static.news.ru/photo/ecdc9c88-0646-11eb-97c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин провёл аналогию между Лениным в мавзолее и мощами святых. Призыв РПЦ захоронить вождя мирового пролетариата он назвал «всего лишь политическим выпадом».

Если рассматривать с точки зрения христианства, Ленин находится ниже уровня земли. То, что его тело находится в мавзолее в стеклянном саркофаге, является практически аналогом христианских традиций, когда мощи святых выставляются, — приводит слова Сурайкина радиостанция «Говорит Москва».

Он напомнил, что призывы о захоронении Ленина от РПЦ поступают регулярно. Коммунисты связывают это с тем, что Церковь никак не может смириться, что Владимир Ленин лишил её власти. Сурайкин заверил, что вместе с партийцами будет оберегать память о вожде.

Для нас как коммунистов священная тема, сам мавзолей и само тело Ленина являются социокультурной ценностью, причём международного общечеловеческого масштаба, — добавил он.

3 октября глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что Владимиру Ленину не место на Красной площади, так как «с этим человеком связано начало красного террора, начало массовых репрессий российского населения». По его словам, вождь пролетариата является «изменником Родины», который приехал в Россию на деньги Германии, писал NEWS.ru.