«Коммунисты России» отправили вермишель продюсеру Пригожину

https://static.news.ru/photo/7d38e60a-a270-11ea-a477-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Гуманитарную помощь» в виде нескольких пачек вермишели направила партия «Коммунисты России» продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии, эта акция была предпринята в связи с жалобами артистов на тяжёлое материальное положение на фоне коронавируса.

Отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», именуемой в народе «бомж-пакет», — цитирует сообщение агентство.

Помимо этого, «Коммунисты России» предложили Пригожину пойти на стройку или завод, которые уже понемногу открываются. В партии добавили, что у них, как и у миллионов граждан, до этого момента была абсолютная уверенность, что артисты более чем обеспеченные люди.

Ранее Пригожин рассказал о бедственном положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, в то время как они наряду с простыми людьми испытывают трудности и проедают то, что скоплено годами.

Как писал NEWS.ru, это высказывание вызвало шквал критики. В частности, слова Пригожина возмутили лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Музыкант не только посмеялся над «бедственным» положением продюсера, но даже пообещал передать ему сосиски.