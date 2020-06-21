Коммунальщики объяснили подтопления Варшавского шоссе «эффектом ванны»

https://static.news.ru/photo/0e0a4bf6-b3f1-11ea-a9f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Эффект ванны привёл к подтоплению участков Варшавского шоссе в Москве в результате обрушившихся на столицу ливней. Об этом сообщили в Мосводостоке.

Если в ванну наберёте воды, то она тоже будет медленнее уходить, — заявила Forbes представитель организации.

По её словам, на место, где образовалось подтопление, обрушилось настолько много осадков, что водосточная сеть оказалась сильно перегружена. Вместе с тем в Мосводостоке подчеркнули, что водосточная система в районе Варшавского шоссе была исправна, и не было выявлено дефектов трубопровода или засоров.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что листья и ветки, упавшие с деревьев из-за сильного дождя и ветра и забившие ливневую канализацию, стали причиной подтопления некоторых районов Москвы.

Во время грозы 20 июня сильный ветер повалил в Москве 42 дерева. По словам Бирюкова, больше всего таких случаев зафиксировано в Восточном и Северо-Западном административных округах.

В результате этого проезжая часть Варшавского шоссе в Москве оказалась подтопленной из-за сильного дождя 20 июня 2020 года. Движение возможно только по левым рядам в обоих направлениях.

Позднее Центр организации дорожного движения отчитался о ликвидации всех крупных подтоплений, которые появились на дорогах столицы после ливня. Все они были устранены. В ведомстве напомнили, что экстренное предупреждение объявлено до ночи на 21 июня.

20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». Сильнейшие ливни прошли на западе столицы, парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях, писал NEWS.ru.