«Коммерсант» отменил подписку журналистки из-за статуса иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Коммерсант» отменил оплаченную подписку на фотоархив главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), написала журналистка в своем Twitter. Сотрудница оппозиционного СМИ прикрепила письмо газеты, в котором говорится о прекращении взаимодействия с ней.

Принимая во внимание особенности применения положений действующего законодательства РФ в отношении иноагентов, АО «Коммерсантъ» не обладает дальнейшими возможностями для взаимодействия с Вами, — процитировала послание Бекбулатова.

Позже она сообщила, что издание пообещало вернуть деньги за подписку.

Ранее телеканал «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы рассказала его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность.