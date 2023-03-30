Комментатор: российских спортсменов наказывают за национальность Комментатор Осин: российских спортсменов наказывают за национальность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) не допускает российских спортсменов к участию в Олимпиаде потому, что ему не нравится политика Москвы, заявил в беседе с «Царьградом» спортивный обозреватель и комментатор Алексей Осин. По его словам, россиян наказывают за национальность. Он не согласился с мнением тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовы о том, что России нужно «утереться» и признать правила МОК из-за угрозы «потерять спорт».

Сейчас же нас наказывают за то, что мы граждане своей страны, что мы русские. Им не нравится политика России, — подчеркнул Осин.

Эксперт возмущен тем, что Россию наказывают по политическим мотивам, тогда как США никто не отстранял от соревнований из-за военных преступлений в Ираке, в Афганистане и во Вьетнаме. Он добавил, что российских спортсменов пытаются заставить отречься от Родины.

Происходящее сегодня очень сильно напоминает 1937 год: тебя ставят перед высоким собранием и начинают требовать, чтобы ты каялся. Отказывался от своего отца, от Родины, ещё от чего-нибудь, от своих взглядов, — подытожил Осин.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям под нейтральным флагом россиян, не поддержавших СВО. В то же время МОК предложил не допускать до стартов спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Определять принадлежность атлетов к военным структурам будут независимые комиссии международных спортивных федераций.