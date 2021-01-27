Комитет ГД одобрил законопроект о наказании за пропаганду наркотиков в Сети

https://static.news.ru/photo/d7da7e46-6149-11eb-9963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству высказался в поддержку законопроекта о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков в Интернете.

Нижней палате российского парламента рекомендовано принять законопроект во втором чтении, сообщила пресс-служба комитета. Депутаты приняли документ в первом чтении 15 декабря 2020 года.

Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций, члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ дополняет часть 2 статьи 230 УК РФ. В пункт, устанавливающий наказание за склонение к употреблению наркотиков, предлагается добавить новый квалифицирующий признак — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая Интернет». Совершившему такое деяние лицу будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Так же в законопроекте прописана повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Это преступление предлагается наказывать тюремным сроком от 12 до 15 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что суд признал жительницу Пензы виновной в пропаганде наркотиков за публикацию в соцсетях носков с принтом конопли. Женщину приговорили к штрафу в размере четырёх тысяч рублей.