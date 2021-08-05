Комаровский рассказал о надёжности ПЦР-тестов

ПЦР-тест — самый надёжный инструмент для диагностики коронавируса, но им нужно уметь пользоваться. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своём Instagram-аккаунте.

По его словам, точность теста зависит от того, кто забирает анализы. Это должен быть специально подготовленный человек. При этом он должен это сделать «не щадя» пациента, иначе результат может оказаться неверным.

Слизистую, причем глубоко, нужно буквально поцарапать, очень сильно прижать к ней палочку и провернуть. В противном случае правдивого результата можете не ждать, — написал Комаровский.

Он добавил, что для исследования нужны не «сопли» а клетки слизистой.

Ранее Комаровский заявил, что кормящим грудью матерям можно прививаться от коронавируса. Опасности для ребёнка вакцинация не представляет.

Комаровский пояснил, что юридически врач не может дать разрешение на прививку, поскольку ещё нет достаточного количества исследований на тему влияния вакцинации от COVID-19 на кормящую мать и её ребёнка. Однако и прямого запрета не существует.