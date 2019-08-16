https://static.news.ru/photo/976ae2c2-c007-11e9-bc63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Командир самолёта «Уральских авиалиний» А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их в Симферополь.

Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения. С некоторыми беседовал, когда обходил самолёт. Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать, — сказал он во время пресс-конференции в Екатеринбурге.

Юсупов уточнил, что первоначально хотел развернуть лайнер, однако после оценки высоты и отказа второго двигателя решил сажать его перед собой.

По его словам, он стесняется повышенного внимания, которое ему уделяют в СМИ.

Лётчик также рассказал, что сейчас находится в отпуске, так как он не будет выполнять рейсы пока ведутся следственные действия, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в двигатели.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 74 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована, остальные после осмотра у врачей отправились домой.