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Самолёт в аэропорту Шереметьево получил повреждения от врезавшегося в него трапа. От удара у лайнера деформировались обшивка и хвостовая часть.

Сейчас воздушное судно осматривают техники, оно отстранено от полётов, сообщает Telegram-канал «112». Ранее News.ru писал, что рейсы «Пакистанских авиалиний» были задержаны после того, как женщина случайно открыла дверь аварийного выхода....