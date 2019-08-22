Герой России лётчик-испытатель Магомед Толбоев предложил оставить хвост экстренно приземлившегося в Жуковском самолёта Airbus A321 как мемориал.
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Сам самолёт оставлять не надо, это не принято, но мы, лётчики, ставим киль. Киль — это хвост. Это уже или авиакомпания, или люди должны. Это могут инициировать пассажиры за то, что они остались живы, от радости, — рассказал Герой России Толбоев.
Лайнер «Уральских авиалиний», следовавший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле сразу после взлёта. Причиной ЧП стало столкновение со стаей птиц, из-за чего загорелись оба двигателя. Вместе с экипажем на борту находилось 223 человека. Несколько десятков пассажиров обратились за медицинской помощью, однако погибших не было.
Как сообщал News.ru, пилоты лайнера Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России за проявленное мужество и профессионализм, которые спасли жизни людей на борту.