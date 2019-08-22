https://static.news.ru/photo/35681974-c4ca-11e9-8edd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Герой России лётчик-испытатель Магомед Толбоев предложил оставить хвост экстренно приземлившегося в Жуковском самолёта Airbus A321 как мемориал.

Как сообщает «Говорит Москва» , компания «Уральские авиалинии» собирается полностью утилизировать самолёт. Толбоев предложил оставить хвостовую часть лайнера в поле на месте экстренной посадки как памятник героизму экипажа.

Сам самолёт оставлять не надо, это не принято, но мы, лётчики, ставим киль. Киль — это хвост. Это уже или авиакомпания, или люди должны. Это могут инициировать пассажиры за то, что они остались живы, от радости, — рассказал Герой России Толбоев.

Лайнер «Уральских авиалиний», следовавший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле сразу после взлёта. Причиной ЧП стало столкновение со стаей птиц, из-за чего загорелись оба двигателя. Вместе с экипажем на борту находилось 223 человека. Несколько десятков пассажиров обратились за медицинской помощью, однако погибших не было.

Как сообщал News.ru, пилоты лайнера Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России за проявленное мужество и профессионализм, которые спасли жизни людей на борту.