https://static.news.ru/photo/b3d7e72c-32d3-11ea-8a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Просрочку по ежемесячным кредитным платежам больше представителей других профессий допускают водители, продавцы и рабочие. Об этом сообщается в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Аналитики утверждают, что именно профессия влияет на платёжеспособность клиента. Более трети должников являются охранниками, медиками, водителями, официантами и грузчиками. В аналогичной ситуации — слесари, сварщики и кладовщики.

Лидерами антирейтинга являются водители с долей около 9%, далее идут продавцы — 8,5%, третье место занимают рабочие — 6%, — указано в исследовании.

Водители, продавцы и рабочие также имеют самую высокую долговую нагрузку. По данным экспертов, они отдают более 30% своих доходов на долги банкам. Менеджеры и секретари, кстати, также сильно закредитованы. Долговая нагрузка этих офисных работников составляет порядка 15–20%.

Самые дисциплинированные клиенты банков — учителя и врачи. Их доля в общем портфеле долгов составляет всего 0,3%. За ними идут военные с долей в 0,6%. В ассоциации пояснили, что в случае с этими профессиями всё дело в привычке к дисциплине. А у военных и вовсе наличие исполнительного производства может помешать продвижению по службе.

Как писал NEWS.ru, 2019-й оказался неплохим для жилищного кредитования. Ипотечный портфель к концу года перевалил за 7,3 трлн рублей, ставки финансовых организаций продолжали снижаться в течение всего года ввиду проводимой со стороны ЦБ РФ денежно-кредитной политики. При этом прогнозируется ещё одно уменьшение ключевой ставки в феврале-марте 2020 года.