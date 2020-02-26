https://static.news.ru/photo/bc48dc54-58ad-11ea-8636-fa163e074e61_660.jpg Владислав Листьев Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева написали имена предполагаемых заказчиков его убийства.

Сервис «КиноПоиск» опубликовал трейлер фильма «Листьев. Новый взгляд». В нём показано, как режиссёр проекта Родион Чепель собирает записки с именами во время интервью с людьми, входившими в окружение телеведущего.

В финале Чепель вскрыл коробку и зачитал собранные имена. Он отметил, что два человека оставили записки пустыми, однако остальные написали свои версии. Среди указанных личностей были журналист Александр Любимов, «обманутый муж» без уточнения имени, «криминал, стоящий за одним из рекламных агентств», член Совета Федерации Сергей Лисовский, который раньше был учредителем рекламного агентства «Премьер СВ», и олигарх Борис Березовский.

В фильме приняли участие Леонид Якубович, Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Парфёнов и Михаил Михайлин, совершивший первое журналистское расследование по поводу гибели Листьева.

В 2018 году бывший коллега медиаменеджера Владислава Листьева Дмитрий Захаров назвал предполагаемого заказчика его убийства. По его мнению, за преступлением стоит покойный олигарх Борис Березовский, писал NEWS.ru.