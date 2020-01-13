https://static.news.ru/photo/f3c5b184-36a7-11ea-a5fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число выявленных полицией фактов взяточничества за 10 месяцев 2019 года на 13,1% превысило показатель 2018 года.

В общей сложности подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявили за указанный период 2 тысячи 242 факта получения взяток. Из них на долю ГУЭБиПК пришлось 54 случая, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Ранее стало известно, что за восемь месяцев 2019 года ущерб по коррупционным преступления превысил 100 млрд рублей. При этом сумма возмещённого ущерба составила только 27 млрд. рублей.

Как писал ранее NEWS.ru, в Крыму задержали главврача Ленинской центральной районной больницы. Он подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки за покровительство фирме при реализации гоконтракта. Он требовал от компании 755 тысяч рублей, из которых перед задержанием получил свыше 500 тысяч.