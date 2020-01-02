Главный врач Ленинской центральной районной больницы в Крыму подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки.
В отношении медика возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, он вымогал незаконное вознаграждение в размере 755 тысяч рублей за покровительство фирме в реализации госконтракта.
При получении части взятки мужчина был задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются,
В полиции Крыма
Ранее NEWS.ru писал, что по подозрению во взяточничестве задержан замначальника управления ГИБДД Балашихи. По версии следствия, он получил более 250 тысяч рублей за покровительство деятельности бизнесмена, связанной с содержанием уличной и дорожной сети.
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