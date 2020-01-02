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Главный врач Ленинской центральной районной больницы в Крыму подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки.

В отношении медика возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, он вымогал незаконное вознаграждение в размере 755 тысяч рублей за покровительство фирме в реализации госконтракта.

При получении части взятки мужчина был задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются, сообщается на сайте главка СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

В полиции Крыма уточнили , что главврач получил перед задержанием более 500 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что по подозрению во взяточничестве задержан замначальника управления ГИБДД Балашихи. По версии следствия, он получил более 250 тысяч рублей за покровительство деятельности бизнесмена, связанной с содержанием уличной и дорожной сети.