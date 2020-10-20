Количество ушедших на карантин из-за COVID-19 школ сократилось

Число российских школ, которые ушли на карантин по коронавирусу, снизилось до 126, что составляет 0,32% от общего количества учебных учреждений в стране.
Всего в 126 школах в 36 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, —
говоритсяв сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».
Согласно данным ведомства, среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%. За 19 октября ушли на карантин 27 школ, вышли с карантина 28.
Как писал NEWS.ru, 15 октября первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности.