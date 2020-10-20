Количество ушедших на карантин из-за COVID-19 школ сократилось

https://static.news.ru/photo/72873d02-12a4-11eb-ad68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число российских школ, которые ушли на карантин по коронавирусу, снизилось до 126, что составляет 0,32% от общего количества учебных учреждений в стране.

Всего в 126 школах в 36 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Согласно данным ведомства, среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%. За 19 октября ушли на карантин 27 школ, вышли с карантина 28.

Как писал NEWS.ru, 15 октября первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности.