Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 13

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на Боровском шоссе в Москве возросло до 13. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил , что на момент происшествия в автобусе находились не 20, а 30 пассажиров. Он не исключил, что число пострадавших ещё может увеличиться.

Ранее было известно об 11 травмированных, в числе которых трое несовершеннолетних и беременная женщина. В столичном управлении ГИБДД заявили, что среди пострадавших нет детей в возрасте до 16 лет.

В московском депздраве отметили, что состояние пяти травмированных оценивается как средней тяжести. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Все они госпитализированы.

Автобус, следовавший по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, и грузовой автомобиль столкнулись в поселении Внуковское напротив Октябрьской улицы, 10. Предполагается, что виновником аварии является водитель автобуса, который не справился с управлением. По одной из версий, авария могла произойти из-за того, что не была обеспечена безопасность при проведении дорожных работ.