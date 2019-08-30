https://static.news.ru/photo/328c063a-cb45-11e9-beb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Количество автомобилей на магистралях Москвы за несколько дней возросло на 80-100 тысяч машин, а со второго сентября ожидается «прибавка» ещё в 25-30 тысяч.

Владельцам «железных коней» рекомендуют не выезжать на дороги в часы-пик. Пробки на шоссе могут образоваться при совмещении сразу нескольких факторов — плотности движения, аварийности и погодных условий, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Автомобили начали возвращаться в город перед началом нового учебного года. На этой неделе уже количество автомобилей увеличилось на 80-100 тысяч в зависимости от дня недели в сравнении с началом августа. Начиная со следующей недели мы увидим прирост ещё 25-30 тысяч автомобилей, — говорится в сообщении ведомства.

Также в ЦОДД рассказали, что ограничение скоростного режима до 80 км/ч на 21-м километре МКАД вблизи Каширского шоссе отменят. В организации заверили, что в ближайшее время знаки «80» уберут, а скоростной режим на участке восстановят до 100 км/ч. Нанесённые ранее шумовые полосы останутся, но водителей не будут штрафовать.

News.ru сообщал, что на участке Дмитровского шоссе от МКАД до деревни Грибки скоростной режим будет увеличен до 80 км/ч. Нововведение вступит в силу 1 сентября и будет касаться только основной части дороги. На дублёрах скорость останется прежней.