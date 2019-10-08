https://static.news.ru/photo/e05cac6e-e9af-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Численность официально зарегистрированных безработных в России в период с 25 сентября по 2 октября снизилась на 2,5%. В настоящее время она составляет 662,2 тысячи человек.

Сокращения количества безработных зафиксировано в 73 регионах. Наиболее заметные показатели приходятся на долю республик Алтай и Марий Эл, а также Брянской, Ивановской, Курганской и ещё ряда областей.

В то же время в девяти регионах отмечено увеличение числа безработных. Наибольший рост зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания, Севастополе, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Камчатском крае.

Ситуация с численностью безработных не изменилась в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Мордовия, сообщается на сайте Минтруда.

Ранее News.ru писал, что в августе был отмечен рекордно низкий показатель безработицы в России. Численность граждан, зарегистрированных в органах занятости, составила 3,3 млн человек или 4,3% от населения страны.