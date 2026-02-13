Зимняя Олимпиада — 2026
Колбасу теперь готовлю дома — вкуснее любой магазинной, а стоит копейки: делюсь рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Приготовление этой колбасы занимает время, но не требует постоянного внимания. Заполнил оболочку, отправил в духовку — и через 2,5 часа получаешь ароматную домашнюю вкуснятину.

Для колбасы мне понадобится: филе бедра индейки (250 г), филе грудки индейки (250 г), соль (6 г), копченая паприка (0,5 ч. л.), сухой чеснок (0,5 ч. л.), коллагеновая оболочка, вода (50 г).

Мясо индейки промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками. Смешиваю с солью, копченой паприкой и сушеным чесноком. Добавляю холодную воду — она поможет сохранить сочность. Тщательно вымешиваю фарш и убираю в холодильник на 1-2 часа для созревания. Коллагеновую оболочку замачиваю в теплой воде на 5 минут согласно инструкции. Наполняю оболочку фаршем, стараясь избегать воздушных пузырей. Формую колбаски, перекручивая оболочку через каждые 12-15 см. Выкладываю колбаски на решетку духовки, подставив противень для стекания сока. Выпекаю в два этапа: сначала 2 часа при 80°C, затем увеличиваю температуру до 130°C и готовлю еще 30 минут до золотистого цвета. Даю колбасе полностью остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

