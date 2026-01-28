Колбасу больше не покупаю, делаю куриную пастрому в духовке: полезная и вкусная

Колбасу больше не покупаю, делаю куриную пастрому в духовке — она полезная и вкусная. Это блюдо кардинально преображает куриную грудку, превращая ее в изысканный мясной рулет с насыщенным вкусом и сочной текстурой.

Для приготовления понадобится: 1 крупное куриное филе (грудка, около 300–400 г), 3 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сладкой молотой паприки, 1/2 ч. л. копченой паприки (по желанию, для дымного аромата), 1 ст. л. растительного масла, щепотка черного перца, кулинарный пергамент.

Рецепт: филе слегка отбейте, чтобы толщина была равномерной. В миске смешайте соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, обе паприки, масло и перец. Положите филе в маринад, хорошо обмажьте со всех сторон, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Разогрейте духовку до 180 градусов. Достаньте филе из маринада (маринад можно сохранить). Плотно сверните филе вдоль в тугой рулет. Крепко оберните его в 2–3 слоя пергамента, как конфету, и надежно перевяжите нитью, чтобы сохранить форму. Выложите сверток на противень и запекайте 35–45 минут. Затем дайте остыть прямо в бумаге.

Ранее стало известно, как приготовить маринад для нежных куриных отбивных.