Когда все хозяйки устали готовить, такие блюда выручают: горячее на Рождество — куриное жаркое в горшочках

Жаркое в горшочках — это то самое блюдо, которое буквально готовит себя само. Всё нарезали, разложили по горшочкам — и можно выдохнуть: духовка сделает остальное. Нежная курица, мягкий картофель и чернослив дают тот самый праздничный вкус, который выглядит эффектно, а усилий требует минимум.

Ингредиенты (на 2 порции): куриные бёдра — 2 шт., картофель — 4 шт., помидоры черри — 6 шт., морковь — 1 шт., лук-порей — по вкусу, чеснок — 2 зубчика, чернослив — 10–12 шт., вода — 1 чашка, сливочное масло — 20–30 г, соль, чёрный перец, лавровый лист, сухой чеснок — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление. Овощи очищают и нарезают: картофель — тонкими дольками, морковь и лук — кружочками, черри — на четвертинки, чернослив — пополам, чеснок слегка раздавливают плоской стороной ножа. На сковороде растапливают сливочное масло, быстро обжаривают морковь 2–3 минуты, затем добавляют лук-порей и прогревают ещё пару минут, снимают с огня. На дно горшочков выкладывают картофель, сверху — куриные бёдра, затем обжаренные овощи, помидоры и чеснок. Всё солят и перчат, добавляют лавровый лист, выкладывают чернослив и при желании посыпают зеленью. Сверху закрывают оставшимися ломтиками картофеля. Горшочки ставят в холодную духовку, доливают чуть воды и накрывают крышками, выставляют 180 °C и готовят около 1 часа.

