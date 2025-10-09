Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 17:47

Когда нужен вкусный и быстрый ужин, готовлю котлеты «Кремлевские» — сочная вкуснятина для ленивых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты «Кремлевские» с сырной начинкой представляют собой изысканное блюдо, которое сочетает сочность мясной основы и нежную расплавленную сердцевину. Это кушанье отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом, что делает его идеальным выбором для праздничного обеда или семейного ужина. Сочетание фарша и сырной начинки создает гармоничный вкусовой ансамбль, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 500 г мясного фарша, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 2 ломтика белого хлеба, 100 мл молока, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Хлеб замачивают в молоке, лук измельчают. Фарш смешивают с отжатым хлебом, луком, яйцом, солью и перцем. Сыр нарезают небольшими кубиками. Из фарша формируют лепешки, в центр выкладывают сыр, защипывают края и придают овальную форму. Обваливают в муке и обжаривают на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Затем добавляют немного воды, накрывают крышкой и тушат 10-15 минут на медленном огне.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Волшебство в кастрюле: готовим суп из Хогвартса против осенней хандры
Общество
Волшебство в кастрюле: готовим суп из Хогвартса против осенней хандры
ПП-котлеты с начинкой: всего 120 ккал и можно замораживать впрок
Общество
ПП-котлеты с начинкой: всего 120 ккал и можно замораживать впрок
еда
котлеты
рецепты
сыры
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме призвали возродить советский институт игрушки
В нижегородском университете эвакуировали 450 человек
Отец Джигана одной фразой ответил по поводу развода сына
«Достоевский присутствует»: филолог о творчестве нобелевского лауреата
Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика
Захарова отреагировала на шаг США против россиян
Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа
«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты
Дворник-растлитель: мигрант сел на 14 лет за домогательства к шестикласснице
Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»
В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми
МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области
Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября
Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце
В России выпустят монеты с героем мультфильма
«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США
Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада
В Нижнем Новгороде скончался известный российский бард
Скончался легендарный исполнитель необычного музыкального жанра
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.