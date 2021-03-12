Автомобилистам рассказали, когда непристёгнутый ремень спасёт жизнь

Общеизвестно, что водитель, как и все пассажиры автомобиля, должен быть всегда пристёгнут во время поездки ремнём безопасности. Этого требуют правила дорожного движения. Однако бывают ситуации, при которых, наоборот, ремень следует отстегнуть. И это — тоже вопрос жизненной необходимости.
Так следует всегда поступать тем, кто пересекает ледовые переправы и замёрзшие водоёмы за пределами таких организованных переправ,
Дело в том, что в случае если автомобиль начнёт проваливаться под воду, соблюдение этого правила может спасти жизнь. В экстренной ситуации необходимо как можно скорее покинуть салон. Однако человек может потратить драгоценное время и необходимые для спасения силы, пока, находясь в стрессовой ситуации, будет пытаться отстегнуть ремень, сказано в материале.
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