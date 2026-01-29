Когда некогда готовить, семья с удовольствием «трескает» это блюдо: обычные пельмешки и грибы, но очень вкусно

Иногда на готовку совсем нет времени, а хочется подать на стол что-то горячее и по-настоящему уютное. В такие моменты выручают самые обычные магазинные пельмени. Стоит добавить к ним грибы, сливки и немного сыра — и привычное блюдо превращается в почти ресторанный ужин, который съедают без уговоров.

Ингредиенты: пельмени — 400 г, шампиньоны — 200 г, репчатый лук — 1 шт., сливки 20% — 200 мл, твёрдый сыр — 100 г, растительное масло — 2 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи.

Как готовлю: на сковороде разогреваю растительное масло, обжариваю нарезанный лук до прозрачности, затем добавляю грибы и готовлю до золотистого цвета. Перекладываю пельмени к грибам, вливаю сливки, солю и перчу. Тушу всё вместе на среднем огне 7-10 минут, чтобы соус стал густым и ароматным, а пельмени сварились. Затем посыпаю тёртым сыром, накрываю крышкой и держу на огне ещё 2–3 минуты — до полного расплавления сыра. Подаю горячими, щедро посыпав зеленью.

