Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 18:46

Когда надоедают котлеты и курица, в ход идет этот рецепт: всего-то нужно отварить картошку и купить пачку бекона

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда надоедают котлеты, курица и мясо, в ход идет этот рецепт! Всего то нужно отварить картошку и купить пачку бекона со сметаной. Это блюдо сочетает в себе простоту и потрясающий вкус.

Для приготовления понадобится: 12 небольших картофелин, 12 ломтиков бекона, 200 г сметаны (15-20%), 3-4 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, сушеный укроп или петрушка. Картофель отварите в подсоленной воде. Остудите. Каждую картофелину плотно оберните ломтиком бекона. Выложите завернутые клубни в форму для запекания, смазанную маслом. В миске смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и все специи до однородности. Полейте этой смесью картошку в беконе, стараясь, чтобы соус попал между клубнями. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте 25-35 минут, пока бекон не станет хрустящим и золотистым, соус должен слегка загустеть. Подавайте горячими прямо из формы, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты по-французски без майонеза: запеченная вкуснятина, подойдет к любому гарниру.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Общество
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре
Семья и жизнь
Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре
Пюре, фарш и томатный соус — собираю как лазанью. Сытная картофельная «запеканка-пастиччо» за 40 минут
Общество
Пюре, фарш и томатный соус — собираю как лазанью. Сытная картофельная «запеканка-пастиччо» за 40 минут
Картофельные «розочки» с ветчиной и сыром — закуска для ужина за 30 минут. «Съедобный букет» к столу
Общество
Картофельные «розочки» с ветчиной и сыром — закуска для ужина за 30 минут. «Съедобный букет» к столу
Для разнообразия вместо обеда или ужина готовлю «Шляпки в сметане»: сытное горячее из грибов
Общество
Для разнообразия вместо обеда или ужина готовлю «Шляпки в сметане»: сытное горячее из грибов
рецепты
ужины
обеды
горячее
Дарья Иванова
Д. Иванова
Когда надоедают котлеты и курица, в ход идет этот рецепт: всего-то нужно отварить картошку и купить пачку бекона Когда надоедают котлеты, курица и мясо, в ход идет этот рецепт! Всего то нужно отварить картошку и купить пачку бекона со сметаной. Это блюдо сочетает в себе простоту и потрясающий вкус.
12 небольших картофелин
12 ломтиков бекона
200 г сметаны (15-20%)
3-4 зубчика чеснока
соль, черный перец
паприка
сушеный укроп или петрушка
>
Картофель отварите в подсоленной воде. Остудите. Каждую картофелину плотно оберните ломтиком бекона.
Выложите завернутые клубни в форму для запекания, смазанную маслом.
В миске смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и все специи до однородности. Полейте этой смесью картошку в беконе, стараясь, чтобы соус попал между клубнями.
Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте 25-35 минут, пока бекон не станет хрустящим и золотистым, соус должен слегка загустеть.
Подавайте горячими прямо из формы, посыпав свежей зеленью.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.