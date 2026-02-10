Когда надоедают котлеты и курица, в ход идет этот рецепт: всего-то нужно отварить картошку и купить пачку бекона

Когда надоедают котлеты, курица и мясо, в ход идет этот рецепт! Всего то нужно отварить картошку и купить пачку бекона со сметаной. Это блюдо сочетает в себе простоту и потрясающий вкус.

Для приготовления понадобится: 12 небольших картофелин, 12 ломтиков бекона, 200 г сметаны (15-20%), 3-4 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, сушеный укроп или петрушка. Картофель отварите в подсоленной воде. Остудите. Каждую картофелину плотно оберните ломтиком бекона. Выложите завернутые клубни в форму для запекания, смазанную маслом. В миске смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и все специи до однородности. Полейте этой смесью картошку в беконе, стараясь, чтобы соус попал между клубнями. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте 25-35 минут, пока бекон не станет хрустящим и золотистым, соус должен слегка загустеть. Подавайте горячими прямо из формы, посыпав свежей зеленью.

