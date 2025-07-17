Когда лень готовить: фетучини с креветками и песто за 20 минут

Фетучини с песто и креветками — простой средиземноморский рецепт на каждый день. Все готовится по отдельности, а потом смешивается в одной тарелке с соусом и сыром. Получается ароматно, сытно и красиво. Идеально, если хочется чего‑то особенного без лишних усилий.
Совет: используйте креветки без панциря, а сыр лучше взять выдержанный, например пармезан или пекорино, чтобы вкус был насыщенным.
Ингредиенты
- Фетучини — 300 г
- Креветки — 250 г
- Соус песто — 1 ст. л.
- Сыр пармезан — 1 ст. л.
- Соль и черный перец — по вкусу
Как приготовить фетучини с креветками и песто
- В кастрюле вскипятите 2 л подсоленной воды. Отварите фетучини столько минут, сколько указано на упаковке (обычно 8 минут).
- Пока варится паста, очистите креветки (если нужно), промойте их и отварите в подсоленной кипящей воде 5–6 минут.
- Готовые фетучини откиньте на дуршлаг, переложите в большую миску и перемешайте с ложкой песто.
- Добавьте креветки к пасте и аккуратно перемешайте.
- Натертый на мелкой терке пармезан вмешайте в блюдо, оставив часть для подачи.
- Разложите пасту по тарелкам и посыпьте оставшимся сыром.
Готово! За 20 минут вы получите ароматное ресторанное блюдо, которое приятно удивит домашних и порадует вас. Попробуйте этот вариант и не бойтесь экспериментировать с соусами или специями.
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