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17 июля 2025 в 14:39

Когда лень готовить: фетучини с креветками и песто за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фетучини с песто и креветками — простой средиземноморский рецепт на каждый день. Все готовится по отдельности, а потом смешивается в одной тарелке с соусом и сыром. Получается ароматно, сытно и красиво. Идеально, если хочется чего‑то особенного без лишних усилий.

Совет: используйте креветки без панциря, а сыр лучше взять выдержанный, например пармезан или пекорино, чтобы вкус был насыщенным.

Ингредиенты

  • Фетучини — 300 г
  • Креветки — 250 г
  • Соус песто — 1 ст. л.
  • Сыр пармезан — 1 ст. л.
  • Соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить фетучини с креветками и песто

  1. В кастрюле вскипятите 2 л подсоленной воды. Отварите фетучини столько минут, сколько указано на упаковке (обычно 8 минут).
  2. Пока варится паста, очистите креветки (если нужно), промойте их и отварите в подсоленной кипящей воде 5–6 минут.
  3. Готовые фетучини откиньте на дуршлаг, переложите в большую миску и перемешайте с ложкой песто.
  4. Добавьте креветки к пасте и аккуратно перемешайте.
  5. Натертый на мелкой терке пармезан вмешайте в блюдо, оставив часть для подачи.
  6. Разложите пасту по тарелкам и посыпьте оставшимся сыром.

Готово! За 20 минут вы получите ароматное ресторанное блюдо, которое приятно удивит домашних и порадует вас. Попробуйте этот вариант и не бойтесь экспериментировать с соусами или специями.

Как же иногда хочется удивить семью чем-то простым, но необычным! Вот и я открыла для себя новый способ приготовления цветной капусты, который стал нашим любимым.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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