Когда лень готовить: фетучини с креветками и песто за 20 минут

Когда лень готовить: фетучини с креветками и песто за 20 минут

Фетучини с песто и креветками — простой средиземноморский рецепт на каждый день. Все готовится по отдельности, а потом смешивается в одной тарелке с соусом и сыром. Получается ароматно, сытно и красиво. Идеально, если хочется чего‑то особенного без лишних усилий.

Совет: используйте креветки без панциря, а сыр лучше взять выдержанный, например пармезан или пекорино, чтобы вкус был насыщенным.

Ингредиенты

Фетучини — 300 г

Креветки — 250 г

Соус песто — 1 ст. л.

Сыр пармезан — 1 ст. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить фетучини с креветками и песто

В кастрюле вскипятите 2 л подсоленной воды. Отварите фетучини столько минут, сколько указано на упаковке (обычно 8 минут). Пока варится паста, очистите креветки (если нужно), промойте их и отварите в подсоленной кипящей воде 5–6 минут. Готовые фетучини откиньте на дуршлаг, переложите в большую миску и перемешайте с ложкой песто. Добавьте креветки к пасте и аккуратно перемешайте. Натертый на мелкой терке пармезан вмешайте в блюдо, оставив часть для подачи. Разложите пасту по тарелкам и посыпьте оставшимся сыром.

Готово! За 20 минут вы получите ароматное ресторанное блюдо, которое приятно удивит домашних и порадует вас. Попробуйте этот вариант и не бойтесь экспериментировать с соусами или специями.

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