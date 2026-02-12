Когда картошка уже надоела. Сочная запеканка с курицей и цветной капустой — заливаю молоком и в духовку

Эта запеканка — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда хочется сытного и полезного ужина без лишних хлопот. Её необычность в том, что сочная курица и нежная цветная капуста запекаются под золотистой сырной шапкой в сливочной заливке, которая связывает все компоненты в гармоничное целое. Получается потрясающе сытное и уютное блюдо: нежнейшая, тающая во рту курица, мягкие соцветия капусты, пропитанные сливочным ароматом, и хрустящая, аппетитно подрумяненная сырная корочка.

Для приготовления вам понадобится: 400 г филе куриной грудки, 500 г соцветий цветной капусты, 150 г твердого сыра, 300 мл молока, 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны, соль, перец и паприка по вкусу. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и слегка обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Цветную капусту отварите в подсоленной воде 5 минут. Выложите в форму для запекания курицу и капусту. Взбейте яйца с молоком и сметаной, добавьте соль и специи. Залейте смесью содержимое формы. Натрите сыр на крупной терке и обильно посыпьте сверху. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут до образования золотистой сырной корочки.

