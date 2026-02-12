Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:35

Когда картошка уже надоела. Сочная запеканка с курицей и цветной капустой — заливаю молоком и в духовку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта запеканка — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда хочется сытного и полезного ужина без лишних хлопот. Её необычность в том, что сочная курица и нежная цветная капуста запекаются под золотистой сырной шапкой в сливочной заливке, которая связывает все компоненты в гармоничное целое. Получается потрясающе сытное и уютное блюдо: нежнейшая, тающая во рту курица, мягкие соцветия капусты, пропитанные сливочным ароматом, и хрустящая, аппетитно подрумяненная сырная корочка.

Для приготовления вам понадобится: 400 г филе куриной грудки, 500 г соцветий цветной капусты, 150 г твердого сыра, 300 мл молока, 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны, соль, перец и паприка по вкусу. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и слегка обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Цветную капусту отварите в подсоленной воде 5 минут. Выложите в форму для запекания курицу и капусту. Взбейте яйца с молоком и сметаной, добавьте соль и специи. Залейте смесью содержимое формы. Натрите сыр на крупной терке и обильно посыпьте сверху. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут до образования золотистой сырной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальный судак в духовке для всей семьи: секрет в вине
Семья и жизнь
Идеальный судак в духовке для всей семьи: секрет в вине
Никаких сковородок и переворотов! Этот ленивый блин сам печётся в духовке, а на вкус — как облако
Общество
Никаких сковородок и переворотов! Этот ленивый блин сам печётся в духовке, а на вкус — как облако
Когда гости на пороге, спасаюсь творожными рогаликами. Тесто без дрожжей, начинка из сахара с корицей — улетают мгновенно
Общество
Когда гости на пороге, спасаюсь творожными рогаликами. Тесто без дрожжей, начинка из сахара с корицей — улетают мгновенно
Как запечь судака в духовке: идеальный рецепт для домашнего ужина
Семья и жизнь
Как запечь судака в духовке: идеальный рецепт для домашнего ужина
Куриные ножки в тесте: идея для ужина, которая впечатлит всех — готовить проще, чем кажется
Общество
Куриные ножки в тесте: идея для ужина, которая впечатлит всех — готовить проще, чем кажется
рецепты
кулинария
ужины
цветная капуста
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу в Белоруссии
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.