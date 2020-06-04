Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1

https://static.news.ru/photo/553df774-77b1-11ea-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до единицы. В Москве показатель снизился на 0,11 за сутки и составил 0,9. Это следует из подсчётов ТАСС на основе данных оперативного штаба.

Цифра показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный. Коэффициент ниже единицы зафиксирован ещё в трёх российских регионах с наибольшим числом заболевших. Это Подмосковье (0,98), Калужская область (0,96) и Красноярский край (0,99).

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут приступать к смягчению ограничительных мер.

Днём ранее коэффициент распространения COVID-19 в России снизился на 0,02 пункта. 3 июня он составил 1,04. В Москве этот показатель за сутки опустился меньше — на 0,01, но зафиксирован на более низком уровне — 1,01, писал NEWS.ru.