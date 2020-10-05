Коэффициент распространения COVID-19 в России возрос до 1,22

https://static.news.ru/photo/e224edae-07a9-11eb-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,22. В последний раз такой показатель был зафиксирован в начале мая.

На долю регионов, входящих в первую десятку по уровню заболеваемости, сегодня приходится более 50% всех выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки. Во всех этих субъектах коэффициент распространения превышает единицу. Так, в Москве он составляет 1,42, в Подмосковье — 1,37, в Санкт-Петербурге — 1,41.

В Ростовской, Иркутской, Свердловской, Нижегородской и Воронежской областях, а также Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент составляет от 1,18 до 1,06, сообщает ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Как писал NEWS.ru, 6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую ройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

В мире за время пандемии заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались — свыше 1млн.