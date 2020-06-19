Коэффициент распространения COVID-19 в Москве упал до минимальных значений

https://static.news.ru/photo/a5c5c366-b203-11ea-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в РФ 19 июня 2020 года составил 0,92, практически не изменившись за минувшие 24 часа. В российской столице показатель упал на 0,03 — до отметки 0,77. Для Москвы это минимальное значение за неделю с 15 по 21 июня.

В 8 из 10 субъектов с наибольшим числом пациентов показатель также держится ниже единицы. Кроме мегаполиса, это Мособласть (0,94), Санкт-Петербург (0,88), Республика Дагестан (0,96), Тульская (0,94) и Свердловская (0,9) области, Ростовская область (0,87) и Красноярский край (0,93). В Нижегородской области — 1,04. В Ханты-Мансийском автономном округе — 1,29. Коэффициент распространения коронавируса показывает, скольких инфицированный успевает заразить до его изоляции.

Российские медики за последние сутки выявили 7972 заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 83 регионах. Из них 2610 человек (32,7%) переносят болезнь без клинических проявлений. За всё время пандемии в РФ зафиксировали 569 063 случая заражения в 85 субъектах. Погиб 7841 гражданин, из них 181 за минувшие 24 часа.

В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч меньше, чем сутками ранее.

Большинство выявленных случаев по-прежнему приходится на США (свыше 100 тысяч). Страна продолжает оставаться на первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. РФ находится на третьей строчке.

В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Российские медики за всё время пандемии COVID-19 сделали свыше 16,3 млн тестов на выявление заболевания. Под наблюдением специалистов остаются 310 тысяч человек из-за подозрения на заражение.

Роспотребнадзор выпустил свыше 270 нормативных документов и методических материалов. Ведомство обращает особое внимание на дезинфекцию транспортных узлов, помещений, посуды в столовых и инвентаря в заведениях общепита. Соответствующие предложения отправлены Минтрансу РФ и региональным властям.

Ранее NEWS.ru писал, что в России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. Опытный препарат был введён первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. По словам специалистов, побочных реакций или осложнений у них не наблюдается. Предполагается, что отечественная вакцина будет зарегистрирована в августе, а в сентябре может начаться её производство.