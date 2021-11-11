«Кодекс изобилует репрессиями»: адвокат оценил новый КоАП для водителей

Проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с новыми штрафами для водителей является репрессивным. А борьба против его принятия идёт 10 лет, рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Дмитрий Ольшанский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Самая главная концепция правозащитников и учёных такова: нам новый кодекс не нужен. Новый кодекс — это способ протащить репрессии, которые упрятаны не только в первом томе, в материальные составы, но и в процессуальные. Весь кодекс изобилует репрессиями, — заявил Ольшанский.

Он также вспомнил слова президента России Владимира Путина 10-летней давности о том, что для безопасности нужно в первую очередь оптимизировать дорожную систему. Ольшанский считает нормальным действующий кодекс, а новый, по его словам, в предыдущем созыве Госдумы критиковали все фракции.

Ранее Минюст подготовил проект КоАП с новыми штрафами для водителей. В него войдёт ряд новых норм, в частности штраф за отказ остановить машину по требованию полиции во время погони. Так, неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции обойдётся водителю в 40 тысяч рублей.