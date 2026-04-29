Кляр не отваливается и хрустит, будто из фастфуда, — вот рецепт идеальной криспи-рыбки за 20 минут

Обвалка в крахмале перед погружением в кляр — это не просто шаг, а гарантия того, что золотистая шубка равномерно покроет филе и останется на нем после обжарки. Этот простой прием открывает путь к безупречному результату.

Что понадобится

Филе трески — 500 г, яйца — 2 шт., молоко — 100 мл, мука пшеничная — 80 г, крахмал кукурузный — 3 ст. л., масло растительное для жарки — 150–200 мл, соль — 1 ч. л., перец черный молотый или лимонный перец — 0,5 ч. л., зелень для подачи.

Как готовлю

Яйца взбейте с щепоткой соли до легкой пены, влейте молоко и перемешайте. Всыпьте муку, взбивая венчиком до однородной массы без комочков, по консистенции напоминающей густую сметану.

Филе трески нарежьте порционными кусками толщиной около 1,5 см. Натрите кусочки солью и перцем. Каждый обваляйте в кукурузном крахмале, стряхнув излишки, — это обеспечит идеальное сцепление с кляром.

В сковороде разогрейте масло на сильном огне. Каждый кусочек рыбы, обвалянный в крахмале, окунайте в кляр, дайте стечь излишкам и аккуратно опускайте в кипящее масло. Обжаривайте порциями, не перегружая сковороду.

Через 1–2 минуты, когда кляр схватится и зарумянится по краям, убавьте огонь до среднего, переверните рыбу и доведите до готовности еще 1–2 минуты. Готовую треску выложите на решетку или бумажные полотенца, чтобы удалить избыток масла.