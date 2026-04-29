29 апреля 2026 в 10:06

Кляр не отваливается и хрустит, будто из фастфуда, — вот рецепт идеальной криспи-рыбки за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Обвалка в крахмале перед погружением в кляр — это не просто шаг, а гарантия того, что золотистая шубка равномерно покроет филе и останется на нем после обжарки. Этот простой прием открывает путь к безупречному результату.

Что понадобится

Филе трески — 500 г, яйца — 2 шт., молоко — 100 мл, мука пшеничная — 80 г, крахмал кукурузный — 3 ст. л., масло растительное для жарки — 150–200 мл, соль — 1 ч. л., перец черный молотый или лимонный перец — 0,5 ч. л., зелень для подачи.

Как готовлю

Яйца взбейте с щепоткой соли до легкой пены, влейте молоко и перемешайте. Всыпьте муку, взбивая венчиком до однородной массы без комочков, по консистенции напоминающей густую сметану.

Филе трески нарежьте порционными кусками толщиной около 1,5 см. Натрите кусочки солью и перцем. Каждый обваляйте в кукурузном крахмале, стряхнув излишки, — это обеспечит идеальное сцепление с кляром.

В сковороде разогрейте масло на сильном огне. Каждый кусочек рыбы, обвалянный в крахмале, окунайте в кляр, дайте стечь излишкам и аккуратно опускайте в кипящее масло. Обжаривайте порциями, не перегружая сковороду.

Через 1–2 минуты, когда кляр схватится и зарумянится по краям, убавьте огонь до среднего, переверните рыбу и доведите до готовности еще 1–2 минуты. Готовую треску выложите на решетку или бумажные полотенца, чтобы удалить избыток масла.

Проверено редакцией
Общество
Турэксперт назвала неочевидное выгодное направление на майское праздники
Общество
Дачников предупредили, что грозит за выброс мусора в неположенном месте
Общество
Смешала желтки с цедрой — через 2 часа пудинг «Абаде-де-Пришкус» готов, нежнее и ароматнее любого десерта
Общество
Две картошки и горсть сыра — через 20 минут подаю пиццу, хрустящую, нежую, без дрожжей
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

