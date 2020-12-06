«Клонировавший» деньги маг задержан в Москве

https://static.news.ru/photo/04fe8b30-37ae-11eb-907e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

В Москве полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в хищении денег у доверчивых граждан. Он выманивал деньги под предлогом их «клонирования».

Уроженец Центральной Африки использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор, сообщили в пресс-службе главка МВД.

Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил «заклинание» и обливал их «волшебной» жидкостью. Затем демонстрировал якобы удвоенную сумму. Убедившись, что человек поверил в «магию», злоумышленник повторял обряд со всеми деньгами доверчивого гражданина, в процессе подменивая их на фальшивые.

При попытке хищения более 22 млн рублей у очередного обратившегося к нему гражданина мнимый маг был задержан сотрудниками полиции в квартире на Хорошёвском шоссе, — сказано в сообщении ведомства.

Магия не помогла подозреваемому избежать правоохранительной системы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к преступлению и о мошенничестве.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники, чтобы выманить у россиян данные их банковских карт, рассылают гражданам фальшивые уведомления с реквизитами для оплаты несуществующих долгов.