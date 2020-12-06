16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

«Клонировавший» деньги маг задержан в Москве

13:23, 06 декабря 2020
Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

В Москве полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в хищении денег у доверчивых граждан. Он выманивал деньги под предлогом их «клонирования».

Уроженец Центральной Африки использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор, сообщили в пресс-службе главка МВД.

Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил «заклинание» и обливал их «волшебной» жидкостью. Затем демонстрировал якобы удвоенную сумму. Убедившись, что человек поверил в «магию», злоумышленник повторял обряд со всеми деньгами доверчивого гражданина, в процессе подменивая их на фальшивые.

При попытке хищения более 22 млн рублей у очередного обратившегося к нему гражданина мнимый маг был задержан сотрудниками полиции в квартире на Хорошёвском шоссе, — сказано в сообщении ведомства.

Магия не помогла подозреваемому избежать правоохранительной системы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к преступлению и о мошенничестве.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники, чтобы выманить у россиян данные их банковских карт, рассылают гражданам фальшивые уведомления с реквизитами для оплаты несуществующих долгов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео