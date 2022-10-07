Клишас сообщил о перспективах ответственности за отказ от мобилизации Сенатор Клишас: вопрос о введении уголовной ответственности за отказ от мобилизации должен обсуждаться с Госдумой

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вопрос о введении уголовной ответственности за отказ от мобилизации должен детально обсуждаться с Госдумой, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он напомнил, что по части 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы» субъектами правонарушения являются подлежащие призыву на срочную службу граждане, в связи с чем предупреждения со стороны военных комиссариатов об уголовной ответственности неправомерны.

Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно, так как <...> субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу. Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Государственной думой, — написал глава комитета Совфеда.

Ранее депутат Госдумы и бывший замминистра обороны РФ Андрей Картаполов объяснил, почему парламент заранее не принял законы, которые регламентируют мобилизацию и права мобилизованных. По его словам, «заглядывать вперед — это не задача парламентариев».

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Как указывал глава Минобороны Сергей Шойгу, власти намерены призвать 300 тысяч человек с опытом армейской службы и военной специальностью.