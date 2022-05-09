Клинцевич заявил, что облившие краской посла России в Польше за всё ответят Клинцевич заявил, что облившие краской посла России в Польше «за всё ответят»

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Облившие красной краской посла России в Польше Сергея Андреева во время возложения цветов на кладбище советским военнослужащим «за всё ответят», заявил NEWS.ru глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Собеседник также назвал данный поступок «глупостью и хамством». Инцидент произошёл 9 мая в Варшаве: главу дипмиссии окружили люди с украинскими флагами, скандировавшие слово «Фашисты!».

Мы эту глупость и хамство будем только показывать и говорить об этом. 600 тысяч красноармейцев разных национальностей погибли, защищая Польшу. Благодаря нашей разведке спасли Краков. <...> Польский народ сразу после Великой Отечественной войны по копейкам собирал деньги на монументы советским освободителям. А их внуки и правнуки ненавидят сегодня русских, причём с подачи извне, не сами. Ситуация навязана хозяином из Вашингтона, чтобы завладеть ресурсами [Польши] и страной. <...> Они за всё ответят, поверьте мне, за свою русофобию, за то, что делают на Украине, — отметил Клинцевич.

Собеседник добавил, ссылаясь на выступления президента РФ Владимира Путина, что у российского народа «не тот менталитет, чтобы с ним так обращаться».

Во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат в Варшаве российского дипломата Сергея Андреева облили красной краской. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали. На мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес. Посол был вынужден покинуть мемориал в сопровождении стражей порядка.

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